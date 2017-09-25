Apple остается самым дорогим брендом

Международная консалтинговая компания Interbrand, специализирующаяся на оценке интеллектуальной собственности, обнародовала новую редакцию рейтинга самых дорогих брендов в мире Best Global Brands. Microsoft вошла в тройку лидеров, а Facebook впервые попала в десятку.

Самым дорогим брендом остаётся Apple со стоимостью в $184,2 млрд, что на 3 % больше, чем годом ранее. У идущей следом Google показатель вырос на 6 % до $141,7 млрд.

Производитель газированных напитков Coca-Cola, который возглавлял Best Global Brands до 2012 года, сейчас скатился на четвёртое место ($69,7 млрд), пропустив вперёд Microsoft ($80 млрд).

В десятке лучших также оказались Amazon ($64,8 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд), Mercedes-Benz ($47,8 млрд) и IBM ($46,8 млрд).

В топ-100 попали ещё несколько IT-компаний: Intel (15-е место), Cisco (16-е), Oracle (17-е), SAP (21-е), HP Inc. (53-е), Adobe (56-е), HPE (57-е), Huawei (70-е), Salesforce (84-е) и Lenovo (100-е).

При составлении рейтинга специалисты Interbrand берут во внимание финансовые показатели компаний, влияние брендов на решения потребителей о покупках и способность компаний обеспечить доходы.