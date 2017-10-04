Microsoft выпустит браузер Edge для Android и iOS

Уже к концу 2017 г. компания Microsoft выпустит версии браузера Microsoft Edge для Android и iOS. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает французское издание FrAndroid. По его данным, Microsoft намерена сделать Edge кроссплатформенным, чтобы пользователь мог синхронизировать браузер на мобильном устройстве с ПК, перенеся туда свои закладки, вкладки, историю. Кроме того, мобильный Edge будет тесно интегрирован с поисковой системой Bing, сообщает FrAndroid.

В 2015 г. Microsoft сообщила, что не собирается превращать Edge в кроссплатформенное приложение, однако с тех пор ее планы могли измениться, полагает издание MSPoweruser. Компания работает над тем, чтобы пользователям Windows 10 было легче переносить работу с ПК на мобильные устройства и обратно. Решительные шаги в этом направлении будут предприняты уже в следующих обновлениях Windows 10, однако без мобильного Edge реализовать такую программу затруднительно.

FrAndroid полагает, что ограничения, наложенные компанией Apple на iOS, не позволят Microsoft использовать движок EdgeHTML, который лежит в основе Edge, на iPhone. Все остальные браузеры для iOS используют движок WebKit, созданный Apple.