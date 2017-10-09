Новые iPhone возможно не будут работать на территории Беларуси и России

Компания Apple с будущего года перейдет на технологию eSIM, избавившись от стандартных SIM-карт. Это будет доступно лишь в последних моделях мобильных телефонов iPhone, сообщает БЕЛТА.

Однако во многих странах эта технология еще не получила своего развития, а в России eSIM и вовсе запрещена. Причина этого в том, что ее считают более простой для хакерского взлома.

Таким образом, Беларусь и Россия может и вовсе остаться без новых iPhone. Но это при условии, что компания не изменит свои планы.

