В GMail разрешили добавлять расширения сторонних разработчиков

Компания Google разрешила добавление надстроек в Gmail. Теперь сторонние разработчики смогут напрямую интегрировать свои службы и приложения с почтовым сервисом. Ожидается, что это позволит корпоративным пользователям экономить время на постоянном переключении между приложениями.

«В тестовом режиме сервис был запущен еще в марте. С тех пор нашим партнерам удалось выстроить немало интеграций, которые помогли бизнесу коммуницировать с клиентами, отслеживать выполнение проектов, облегчать работу со счетами и многое другое», - говорится в записи в блоге компании.

Сторонние разработчики могут создавать аддоны для Gmail, которые включают простые текстовые диалоги, изображения, ссылки, кнопки и формы. Чтобы надстройка работала как на веб-сайте, так и на мобильном устройстве, ее необходимо прописать только один раз, а для визуализации моно использовать галерею виджетов Google.