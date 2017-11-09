Apple создаст в 2019 году AR-шлем

Компания Apple собирается к 2019 году создать самостоятельное устройство дополненной реальности. Интерес компании к этой технологии давно известен: исполнительный директор Тим Кук (Tim Cook) во время последней отчётной конференции сказал, что, по мнению Apple, AR изменит принципы использования нами технологий навсегда. Компания сделала первый важный шаг в этом направлении с запуском ARKit в iOS 11.

По данным источников Bloomberg, запланированный AR-шлем получит собственный дисплей, новую однокристальную систему, которая носит пока внутренне имя rOS (reality operating system). Инженеры купертинской компании якобы исследуют различные варианты взаимодействия пользователей со шлемом, включая жесты головы, сенсорные панели и голосовое управление Siri.

Пока прототипы шлемов ещё разрабатываются, дизайнеры Apple используют HTC Vive VR для тестирования ограничений и потенциала таких устройств. Среди областей применения, по словам Bloomberg, рассматривается картография, обмен сообщениями и виртуальные конференции. В планах компании якобы получить готовое устройство к 2019 году, а поставку на рынок осуществить в 2020 году.

До сих пор шлемы виртуальной и дополненной реальности не получили достаточно широкого распространения, но AR-аппараты могут оказаться весьма практичными в перспективе. Шлем Microsoft HoloLens, например, используется компанией Ford для визуализации новых дизайнов автомобилей, а Google Glass применяются на заводах. Apple называет AR-технологии гораздо менее изолированными, чем VR, и имеющими шанс стать настолько же революционными, как смартфоны. Впрочем, компания также полагает, что с современным уровнем технологий качественные AR-шлемы недостижимы.