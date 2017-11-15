Беларусь сохранила 32-е место в мировом рейтинге развития ИКТ

Беларусь подтвердила статус регионального лидера в развитии информационно-коммуникационных технологий и сохранила позиции в мировом рейтинге Международного союза электросвязи, сообщает БЕЛТА.

Международный союз электросвязи опубликовал ежегодный отчет Measuring Information Society Report, дающий оценку развития ИКТ в государствах - членах союза. Лидером рейтинга стала Исландия. Также в первой пятерке Республика Корея, Швейцария, Дания, Великобритания. Беларусь, как и в предыдущем отчете 2016 года, занимает 32-ю позицию и является лидером по развитию ИКТ в регионе СНГ. Беларусь в рейтинге опережает и ряд европейских стран - Литву, Латвию, Чехию, Италию, Польшу.

По сравнению с прошлым годом Беларуси удалось добиться прогресса по субиндексу доступа к ИКТ (+3 позиции), субиндексу использования ИКТ (+2 позиции), а также сохранить позиции в числе мировых лидеров по уровню развития человеческого потенциала (5-е место). В отчете отмечается, что благодаря продуманной и поступательной политике в Беларуси создана развитая инфраструктура, позволяющая оказывать населению качественные и доступные услуги фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет.