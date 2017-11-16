Microsoft исправила 53 уязвимости

Компания Microsoft в рамках программы регулярных обновлений Patch Tuesday исправила в общей сложности 53 уязвимости. В их числе исправлена критическая брешь, позволявшая запускать произвольный код на машине жертвы.
Уязвимость под индексом CVE-2017-11882, по-видимому, присутствует во всех версиях Microsoft Office с 2000 г.
Непосредственно затронутым оказался редактор формул Microsoft Equation Editor (файл eqnedt32.exe), компонент Microsoft Office. Он позволяет добавлять математические формулы в документы Office в виде динамических OLE-объектов.
Как выяснили эксперты компании Embedi, в Office до сих пор используется версия eqnedt32.exe, скомпилированная 9 ноября 2000 г. Хотя в Microsoft Office 2007 был добавлен новый редактор формул, старая версия сохранилась для обеспечения обратной совместимости со старыми документами.
Комментарии
Знатокам в клубе "Что?,.." был вопрос. Типа Агата Кристи сказала: "Одну голову отрубишь, девять вырастают" -- что это? Дык вот, правильный ответ: уязвимости в M$-продуктах.
53 пофиксили, а ск. осталось и ск. добавили?
Ms для нищебродов
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