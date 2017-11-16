Microsoft исправила 53 уязвимости

Компания Microsoft в рамках программы регулярных обновлений Patch Tuesday исправила в общей сложности 53 уязвимости. В их числе исправлена критическая брешь, позволявшая запускать произвольный код на машине жертвы.

Уязвимость под индексом CVE-2017-11882, по-видимому, присутствует во всех версиях Microsoft Office с 2000 г.

Непосредственно затронутым оказался редактор формул Microsoft Equation Editor (файл eqnedt32.exe), компонент Microsoft Office. Он позволяет добавлять математические формулы в документы Office в виде динамических OLE-объектов.

Как выяснили эксперты компании Embedi, в Office до сих пор используется версия eqnedt32.exe, скомпилированная 9 ноября 2000 г. Хотя в Microsoft Office 2007 был добавлен новый редактор формул, старая версия сохранилась для обеспечения обратной совместимости со старыми документами.