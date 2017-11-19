На Kickstarter появился новый способ финансировать интересные проекты. Он называется Drip и предлагает не вкладывать определённую сумму в какую-то отдельную идею, а оформлять на автора ежемесячную подписку.

Drip был самостоятельной музыкальной платформой, но в прошлом году его купила Kickstarter, поскольку сервис должен был вот-вот закрыться. Перезапущенная платформа во многом похожа на другие подписочные краудфандинговые сайты вроде Patreon, но всё же имеет пару уникальных возможностей.

Сервис использует модель временных ограничений, введённую Kickstarter. Но если на последнем автор в обязательном порядке должен собрать всю сумму за определённый отрезок времени, то в Drip проект остаётся активным вне зависимости от того, сколько денег получил. Но автор может выбрать определённый период финансирования, в который вкладчик получит особые привилегии.

Ещё одно отличие от конкурентов — то, что Drip поможет разработчику перенести проект вместе с вкладчиками на другую краудфандинговую платформу, если тот этого захочет. «Если бы мы находились в положении, требующем получения максимального дохода, то это было бы не самое разумное решение, — рассказал новый руководитель по продукту Kickstarter Джейми Уилкинсон (Jamie Wilkinson) сайту The Verge. — Но с точки зрения поддержки авторов это очевидный ход».

«Мы не считаем, что наши успех или провал должны быть в первую очередь связаны с ростом, — добавил сооснователь компании Перри Чен (Perry Chen). — Речь идёт о том, чтобы преуспеть в нашей миссии и помочь авторам воплотить их проекты в жизнь».

Сейчас регистрация в Drip доступна только по приглашению. Платформа откроет двери большему числу энтузиастов и изобретателей в начале следующего года.