«Лаборатория Касперского» запустила платформу электронного голосования на базе блокчейн

«Лаборатория Касперского» запустила платформу электронного голосования Polys, защищенную с помощью блокчейна и шифрования. С помощью платформы можно провести защищенное анонимное голосование с любым количеством участников. Как сообщают разработчики, обработка голосов проходит распределенно, поэтому их невозможно подменить, а о любых нарушениях сразу же узнают все проголосовавшие. Кроме того, они могут проверить, правильно ли были учтены их голоса.

Для обработки голосов Polys использует умные контракты Ethereum. Результаты голосования и другие связанные с ним данные хранятся на устройствах самих избирателей, а не на серверах, что исключает возможность взлома. С целью усиления безопасности блокчейн в Polys зашифрован с применением математических алгоритмов. Благодаря этому голосование проводится анонимно, а его промежуточные результаты никому не известны.

Polys может быть использован в некоммерческих организациях, учебных заведениях и компаниях, которые хотят узнать мнение своих сотрудников из офисов в разных городах. Исходный код платформы был выложен для ознакомления на ресурс GitHub. Кроме того, на сайте polys.me любой пользователь интернета может бесплатно провести собственное электронное голосование.