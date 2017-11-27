«Лаборатория Касперского» запустила платформу электронного голосования на базе блокчейн

«Лаборатория Касперского» запустила платформу электронного голосования Polys, защищенную с помощью блокчейна и шифрования. С помощью платформы можно провести защищенное анонимное голосование с любым количеством участников. Как сообщают разработчики, обработка голосов проходит распределенно, поэтому их невозможно подменить, а о любых нарушениях сразу же узнают все проголосовавшие. Кроме того, они могут проверить, правильно ли были учтены их голоса.
Для обработки голосов Polys использует умные контракты Ethereum. Результаты голосования и другие связанные с ним данные хранятся на устройствах самих избирателей, а не на серверах, что исключает возможность взлома. С целью усиления безопасности блокчейн в Polys зашифрован с применением математических алгоритмов. Благодаря этому голосование проводится анонимно, а его промежуточные результаты никому не известны.
Polys может быть использован в некоммерческих организациях, учебных заведениях и компаниях, которые хотят узнать мнение своих сотрудников из офисов в разных городах. Исходный код платформы был выложен для ознакомления на ресурс GitHub. Кроме того, на сайте polys.me любой пользователь интернета может бесплатно провести собственное электронное голосование.
Комментарии
Но верхи, думаю, решат: для всенародных выборов блокчейн не подходит -- чересчур умно и небезопасно. Только урны.
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