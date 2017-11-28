Хакеры взломали еще один "Твиттер" "МВД Беларуси

Сотрудники подразделений по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий ведут поиск злоумышленников, которые взломали аккаунт интернет-проекта минской милиции "Перехват" в Twitter, сообщили в ГУВД Минска.

Это второй случай на этой неделе, когда хакеры взламывают официальные аккаунты в соцсетях белорусской милиции. В минувший понедельник был взломан "Твиттер"-аккаунт УВД Могилевского облисполкома. В сентябре текущего года также был взломан "Твиттер"-аккаунт УВД Гомельского облисполкома.

"Перехват" является одним из первых и наиболее популярных аккаунтов минской милиции. Через него жители города сообщали в органы внутренних дел о преступлениях и правонарушениях в белорусской столице. Как отмечают эксперты, в настоящее время пик популярности данного аккаунта прошел, а у минской милиции появился новый креативный проект в соцсетях.