Программистам могут разрешить находиться в Беларуси без визы до 180 дней. Об этом рассказал белорусский предприниматель Виктор Прокопеня во время заседания Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской Инициативы, которая проходит в Минске. Тема встречи посвящена информационным технологиям.

По словам Виктора Прокопени, декрет о цифровизации экономики (декрет о ПВТ) в высокой степени готовности и согласован всеми государственными органами:

- Новое законодательство - это в первую очередь про свободу передвижения капитала и талантов. Документ предполагает дополнительные возможности для работы в Беларуси иностранных профессионалов в области IT. Они смогут находиться в стране до 180 дней без получения визы.

Предприниматель рассказал, что декрет разрешает использовать в сфере IT, в том числе и для регулирования отношений между иностранными акционерами, нормы правовых систем других стран. Пока этот эксперимент касается только бизнеса, связанного с высокими технологиями.

Декрет по цифровизации экономики – последний из пакета документов по либерализации и раскрепощению бизнеса в Беларуси. Ожидается, что документ будет подписан до конца года.