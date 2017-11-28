ПВТ будет сотрудничать с Казахстаном в сфере IT

В Минске директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский встретился с министром информации и коммуникации Казахстана Дауреном Абаевым.

Стороны обсудили перспективы развития экосистем стартапов и институтов венчурного финансирования двух стран, упомянули возможность создания подкомиссии по развитию цифровой экономики. Она станет частью межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отдельной темой разговора стали договоренности по обмену опытом в области использования технологии блокчейн и ее правового регулирования.

По итогам встречи Всеволод Янчевский и Даурен Абаев заключили соглашение о сотрудничестве между странами в в сфере IT.

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sb.by

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Опубликовал: KVbot,

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