Chrome для Windows начнёт блокировать код сторонних программ.

В следующем году Google собирается бороться не только с плохой рекламой и автоматически включающимся звуком в Chrome. Компания добавила в список ещё одну задачу — небольшую, но значительную: она собирается снизить число вылетов из браузера для Windows, вызванных сторонними программами.

Google отметила, что примерно у двух третей пользователей Chrome для Windows на компьютерах установлено стороннее ПО вроде антивирусов, которое взаимодействует с браузером. Ещё до появления в Chrome расширений программы вынуждены были внедрять свой код в браузер, чтобы нормально работать. У пользователей, у которых есть внедряющие свой код приложения, вероятность вылетов на 15 % выше, чем у тех, у кого такого ПО нет. Калифорнийский гигант собирается с этим бороться.

Борьба пройдёт в три стадии. В апреле 2018 года Chrome 66 начнёт показывать после вылета предупреждение о том, что сторонняя программа внедрила свой код в браузер и что эту программу нужно обновить или удалить. В июле Chrome 68 станет блокировать внедрение кода сторонних приложений. Если из-за этого браузер не сможет запуститься, то он разрешит внедрение и покажет упомянутое предупреждение.

Наконец, в январе 2019 года Chrome 72 начнёт безоговорочно блокировать весь сторонний код. Правда, останутся исключения: программы со специальными возможностями, редакторы метода ввода и код, подписанный Microsoft.

Google советует разработчикам тестировать свой код в бета-версии Chrome.