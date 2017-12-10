Белорусы за два дня продаж разобрали почти все iPhone X

Стартовавшие в Беларуси продажи iPhone X оказались одними из самых высоких за последние годы. Большинство смартфонов в сети i-Store разобрали в интернете, а ко второму дню продаж остались лишь устройства с серебристым корпусом.



Самыми ходовыми в Беларуси оказались смартфоны с 64 ГБ в цвете «серый космос», которые закончились уже к обеду первого дня продаж. Через день раскупили и устройства с 256 ГБ того же цвета. Смартфоны с серебристым корпусом могут разобрать в ближайшие дни.



При этом все проходит без очередей в магазинах – львиная доля продаж приходятся на заказы в интернете, где iPhone X бьет все рекорды. Только по числу предзаказов новинка в 3 раза обошла iPhone 8 и в полтора раза – прошлогоднюю «семерку».



Стоимость iPhone X с 64 ГБ в Беларуси составляет 2999 рублей, а версии с 256 ГБ – 3449 рублей. Новые смартфоны можно приобрести в магазинах i-Store как разовым платежом, так и в рассрочку, чем многие и пользуются. Часть покупателей прибегает к схеме Trade-in: приносят старые смартфоны от Apple в зачет стоимости iPhone X. В частности, за подержанный iPhone 7 Plus сбрасывают до 1500 рублей, а за iPhone 7 – до 1300 рублей.



Белорусы берут iPhone X со страховкой, чтобы не бояться случайного падения смартфона, покрытого с двух сторон стеклом. Ремонт новых моделей обходится недешево, а для iPhone X ситуация усложняется еще и отсутствием запчастей в мастерских. Сама страховка обходится в 8% от стоимости смартфона, что в несколько раз дешевле ремонта.