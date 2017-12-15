Нейросеть Google обнаружила двойника Солнечной системы

Искусственный интеллект Google обнаружил новую, восьмую по счету планету в системе звезды Kepler-90. Таким образом, впервые за всю историю астрономических наблюдений было доказано, что Солнечная система не единственная система с таким большим количеством планет. Вокруг остальных известных звезд, насколько известно человечеству, вращается меньше планет. Напомним, после лишения Плутона статуса планеты в 2006 г. в Солнечной системе осталось восемь планет.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США отмечает, что обнаружить планету традиционными средствами было невозможно, поскольку сигнал у нее слабее, чем у остальных планет. Для этого была использована та же нейросеть Google, которые обычно идентифицирует кошек и собак на фотографиях, пишет ресурс TechCrunch. Нейросеть проанализировала фотографии Kepler-90, собранные космической обсерваторией «Кеплер» за последние четыре года, и нашла планету.

«Мы впервые точно знаем, что Солнечная система — не единственный рекордсмен по количеству планет. Возможно где-то там есть системы с таким большим количеством планет, что наша по сравнению с ними выглядит банально», — отметил астроном Эндрю Вандерберг (Andrew Vanderburg), который по стипендии от NASA занимается исследованиями в Техасском университете.