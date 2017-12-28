В Минске начали продавать свечи с запахом техники Apple

В Минске появились необычные свечи Inspire Mac Candle #2 с запахом нового Mac. Их начали продавать в магазинах сети i-Store за 89 рублей в качестве новогоднего подарка для поклонников Apple.



На создание специальных свечей дизайнеров вдохновил запах распакованного компьютера Mac. Изготовлением занимается американская компания Twelve South, которая использует для этого натуральный соевый воск, а для аромата и свежести добавляет нотки бергамота, лимона, эстрагона, янтаря и мускуса. Свеча находится в керамической вазе и горит от 45 до 55 часов.



Twelve South создан в 2009 году. Компания специализируется на создании аксессуаров для техники Apple. Производство находится в Южной Каролине.



Партию необычных свечей поставили в i-Store на эксклюзивной основе. Их можно найти в минских магазинах Apple Premium Reseller (на Ленина, 5 и Победителей, 9), а также заказать с доставкой по всей стране.

