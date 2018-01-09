Батарея iPhone стала причиной возгорания магазина Apple в Цюрихе

Почти полсотни человек эвакуировали из магазина Apple Store из-за дымящейся батареи iPhone. В результате один человек получил травму, еще семерым потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел во вторник, 9 января, в магазине Apple, находящемся недалеко от центрального железнодорожного вокзала Цюриха (Швейцария). Задымление возникло, когда сотрудник ремонтной службы извлекал перегретую батарею из корпуса iPhone, в результате чего сам работник получил небольшой ожог руки.

Задымление удалось ликвидировать, засыпав смартфон кварцевым песком, перед этим помещение покинули около полусотни сотрудников и посетителей.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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