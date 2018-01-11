В Беларуси предлагают освоить импортозамещение смартфонов и ноутбуков

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало перечень потребительских товаров, которые предлагает для выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году, передает БЕЛТА.

Перечень составлен из двух групп товаров. В первую вошли товары, которые выпускаются в нашей стране, но в недостаточном количестве и ассортименте, или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам). Вторую группу составили товары, которые не производятся в Беларуси.

В первой группе — 136 позиций. Сюда попали, например, электроутюги, электрочайники, в том числе термопот, электросоковыжималки, кухонные комбайны, светодиодные лампы и др.

Вторая группа состоит из 219 наименований. Здесь можно увидеть электрические мультиварки, электропылесосы, кондиционеры, электроблендеры, GPS-навигаторы, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (нетбуки), моноблоки, смартфоны и другие аппараты мобильной связи, видеокамеры и др.