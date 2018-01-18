Google, Amazon и Netflix зарегистрировались в белорусской налоговой инспекции

Компании Google, Amazon, Netflix, Linkedin были зарегистрированы в белорусской налоговой инспекции, чтобы платить НДС на электронные услуги. Такую информацию представил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, пишет БЕЛТА.

Напомним, что с 1 января в Беларуси вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым зарубежные компании-поставщики электронных услуг будут обязаны отчислять налог на добавленную стоимость в бюджет Беларуси. Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, однако вступили в силу только с 2018 года.



Ранее в Google предупреждали белорусов, что подписка в сервисах будет облагаться 20-процентным налогом. Однако в итоге американская компания решила освободить белорусов от «налога на Google» и поэтому взяла расходы на себя.