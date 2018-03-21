В Евросоюзе хотят ввести налог на обороты иностранных IT-компаний

Налог на обороты иностранных IT-компаний хотят ввести в Евросоюзе, проект соответствующего решения представила Еврокомиссия.

Европейские чиновники хотят взимать дополнительный налог с тех IT-компаний, которые имеют мировой оборот более 750 миллионов евро и подтвержденную годовую выручку в Евросоюзе более 50 миллионов евро.

Предполагается, что такие компании будут уплачивать 3% от суммы годовой выручки в странах Евросоюза.

Проект, предложенный Еврокомиссией, еще будет согласовываться другими европейскими инстанциями. Брюссельские чиновники подчеркивают: подобный налог может быть введен временно, пока в ЕС не придумают более эффективную систему взыскания налогов с иностранных компаний.

Под действие налога могут попасть Google, Facebook, Airbnb, Amazon и Uber, однако теоретически попасть под него могут и крупные белорусские IT-компании. Например, EPAM, сейчас работающий в США, имеет выручку более миллиарда долларов, также под вопросом и зарегистрированный на Кипре Wargaming.

Европейские чиновники неоднократно высказывали свои претензии к международным IT-гигантам в том, что они получают доходы на территории ЕС, однако не уплачивают соответствующие налоги. В некоторых случаях споры доходили до судов и приводили к крупным штрафам.