Valve борется с читерами в CS при помощи нейросети из 1700 процессоров

Компания Valve будет бороться с читерами Counter-Strike: Global Offensive при помощи нейросети из 1700 процессоров. Об этом рассказал разработчик компании Джон Макдональд.

Чтобы система анализировала информацию о 600 тысячах матчей в CS:GO ежедневно, Valve построила серверную ферму, в состав которой вошли 1700 центральных процессоров, пишет DTF.RU.

Макдональд считает, что такие нововведения позволяет увеличить до 90% шанс на выявление нечестных игроков. В качестве примера он назвал игру Overwatch, в которой с помощью системы жалоб удается отследить и наказать всего 15% читеров.

CS:GO является одним из лидеров игр в Steam по количеству игроков. На сегодня количество пользователей шутера превышает 41 миллион человек.