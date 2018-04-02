В Гомеле начал работу сервис Яндекс.Такси. Теперь жители и гости города могут заказывать такси через мобильное приложение для iOS и Android.

Яндекс.Такси автоматически определяет местоположение пользователя и предлагает заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего — приложение учитывает расстояние и ситуацию на дорогах. Среднее время ожидания такси в Гомеле — 6 минут, за приближением машины можно следить в приложении на карте города.

В Гомеле действует единый тариф: стоимость посадки не превышает 2,70 рубля, далее не более 55 копеек за километр и 3 копейки за минуту. Например, за 6 рублей можно доехать от Центрального рынка до парка «Фестивальный». При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 65 копеек.