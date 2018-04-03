Apple планирует перевести Mac на свои процессоры с 2020 года

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственных информаторов из недр Apple, купертинская компания собирается использовать собственные процессоры в компьютерах Mac начиная с 2020 года вместо чипов Intel. Инициатива носит кодовое имя Kalamata и всё ещё находится на ранних этапах разработки.

Тем не менее, утверждается, что Kalamata является частью масштабной стратегии, в рамках которой все устройства Apple, включая Mac, iPhone и iPad, станут ближе друг ко другу как в плане аппаратного обеспечения, так и с точки зрения окружения. Проект, одобренный руководством Apple, скорее всего, приведёт к поэтапному переходу. Впрочем, как всегда, даже если эти сведения точны, Apple всё ещё может свернуть или отложить планы.

Эти шаги могут стать серьёзным ударом для Intel, партнёрство с которой помогло возродить успех Apple на рынке настольных систем и одновременно работало на улучшение имиджа одного из крупнейших производителей чипов. Согласно данным Bloomberg, контракты Apple формируют около 5 % годового дохода Intel. Вслед за распространением упорных слухов акции Intel упали на 9,2 %. Это самое большое однодневное снижение котировок ценных бумаг компании более чем за два года.

Для Apple такой переход обещает быть определяющим моментом. В настоящее время все iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV используют однокристальные системы, разработанные в недрах Apple и основанные на архитектуре ARM Holdings. Переход на собственные чипы в Mac позволит Apple выпускать новые модели в оптимальные для себя сроки, а не ориентироваться на цикл обновления продуктов Intel.

Это также позволит купертинской компании быстрее внедрять новые функции во все свои продукты и выделять их на фоне конкурентов. Применение собственных однокристальных систем сделало бы Apple единственным крупным производителем ПК, не полагающимся на чужие процессоры. Dell, HP, Lenovo и ASUS используют x86-чипы Intel и AMD. Также Apple сможет более тесно интегрировать новое оборудование и программное обеспечение, добиться улучшенного времени автономной работы и других преимуществ.

И хотя переход на чипы Apple в аппаратной сфере планируется начать лишь в 2020 году, изменения на стороне ПО начнутся раньше. iPhone и iPad с чипами Apple используют операционную систему iOS, в то время как компьютеры Mac работают под управлением macOS. За последние несколько лет Apple постепенно сближала обе платформы с точки зрения пользовательских возможностей и окружения, а в последнее время начинает заниматься переносом функций более низкого уровня, таких как новая система управления файлами.