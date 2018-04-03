В Mozilla разработали браузер для VR

Mozilla продемонстрировала проект Firefox Reality — веб-браузер, созданный специально для гарнитур виртуальной реальности.

Этот анонс не стал большим сюрпризом, так как вклад Mozilla в развитие A-Frame и стандартов WebVR/WebAR довольно велик.

Firefox Reality будет кросс-платформенным браузером с открытым исходным кодом, что должно позитивно сказаться на развитии платформы в целом, ведь сейчас каждый производитель VR-гарнитур предлагает свой собственный способ доступа к традиционному веб-контенту. Mozilla отмечает, что это лишь первый шаг на пути к созданию совершенно нового опыта использования на новой захватывающей платформе.