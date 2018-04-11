В Беларуси появится ресурсный образовательный центр по ИКТ

В Беларуси будет создан Ресурсный образовательный центр по информационно-коммуникационным технологиям. Такое соглашение 11 апреля подписали Минсвязи Беларуси, ассоциация «Инфопарк» и Белорусская государственная академия связи, пишет БЕЛТА.

Целью данного соглашения является обеспечение экономики и социальной сферы высококвалифицированными IT-специалистами с необходимыми профессиональными компетенциями, сообщили в пресс-службе Минсвязи.

Центр компетенций необходим для интеграции современных знаний, передового опыта и квалификаций специалистов при реализации инновационных проектов и других мероприятий в сфере информатизации, высокопрофессиональных консультационных услуг в IТ-сфере.

Данное соглашение было подписано во время совместного заседания коллегии Министерства связи и информатизации и Министерства образования для решения вопроса о модернизации ИТ-образования в Беларуси.