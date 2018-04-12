В Витебске появилось Яндекс.Такси. Для того, чтобы заказать такси, достаточно открыть мобильное приложение и указать место, куда нужно доехать. Звонить диспетчеру и называть точный адрес не нужно. Сервис сам определяет, где находится пользователь, и направляет туда машину. Алгоритмы Яндекс.Такси учитывают расстояние и пробки на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего.

Цена поездки рассчитывается так: посадка и первые 4 километра стоят два рубля. Дальше — 50 копеек за километр и 3 копейки за минуту в пути. Поездка от Смоленского рынка до телезавода обойдется примерно в 3 рубля 10 копеек. От площади Ленина до Тарного — в 4 рубля 40 копеек.

Пока что пользователи расплачиваются за поездку наличными. В ближайших планах Яндекс.Такси добавить оплату банковской картой. Её можно будет привязать к аккаунту, чтобы каждый раз не вводить номер заново.

Напомним, что это уже третий город Беларуси, где работает сервис. В феврале этого года Яндекс.Такси заново запустилось в Минске, а в начале апреля появилось и в Гомеле.Приложение Яндекс.Такси бесплатное. Скачать его можно для iOS и Android.