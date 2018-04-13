ПВТ дал разъяснения компаниям по поводу подготовки бизнес-проектов. В соответствии с пунктом 4 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента от 22 сентября 2005 г. № 12, для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет в администрацию Парка бизнес-проект, который предлагается реализовать в качестве резидента Парка высоких технологий.

Отдел регистрации резидентов администрации ПВТ проводит консультации по вопросам регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий с выдачей соответствующих методических рекомендаций и исчерпывающих разъяснений. Это позволяет заявителю самостоятельно (силами своих работников) подготовить бизнес-проект для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий.

Однако "привлечение заявителем внешней организации-консультанта для подготовки бизнес-проекта никаким образом не влияет на приобретение статуса резидента Парка высоких технологий", - сообщается на официальном сайте ПВТ.

Согласно пункту 7 Положения о Парке высоких технологий решение о регистрации (об отказе в регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка высоких технологий принимается Наблюдательным советом с учетом важности и значения представленного бизнес-проекта для развития сферы новых и высоких технологий.