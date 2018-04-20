Исследование: медленная работа сайта приводит к уменьшению прибыли

Компания OptiPic.io провела исследование, в котором выяснила, что ускорение работы интернет-ресурса существенно улучшает поведенческие факторы, а также поднимает конверсию. Последний параметр влияет на рост продаж, так как представляет собой отношение активных пользователей, совершивших какое-либо целевое действие на сайте, к общему числу посетителей.

На графике приведена зависимость конверсии от общего времени загрузки интернет ресурса.

Анализ данных показывает явную тенденцию – чем больше времени требуется на загрузку, тем меньше полезных целевых действий совершает пользователь. Таким образом, медленная работа сайта приводит к уменьшению прибыли, в то время как ускорение обеспечивает компанию новыми клиентами. В связи с этим, оптимизация изображений – необходимый для коммерческого сайта процесс.

Влияние оптимизации на скорость загрузки

Стандартный интернет ресурс состоит из следующих элементов:

html-код;

css-файлы;

файлы с видео и изображениями;

скрипты.

По данным многочисленных исследований, подавляющую часть данных (в байтах) от общего объема информации с интернет ресурса занимают именно изображения.

Поэтому очевидно, что оптимизация картинок (снижения объема) приведет к значительному ускорению сайта. Данная процедура способна снизить вес данного типа файлов на 70-98%, при этом качество картинки останется без изменений.

Далее подробно рассматривается процесс оптимизации и его влияние на ускорение работы ресурса.

Технология оптимизации изображения

Оптимизация или сжатие картинок представляет собой обработку данных, которая уменьшает их вес в байтах, не снижая качество картинки.

Разработано большое число всевозможных алгоритмов, однако суть каждого из них остается неизменной – из файла стирается служебная информация, после чего производится объединение или сглаживание подобных цветов.

В итоге, получается идентичное изображение, которое практически невозможно отличить от оригинала. При этом файл будет занимать в разы меньше места, чем раньше. Качественная обработка позволяет снизить вес на 70-98%.

Преимущества оптимизации изображения

В результате проведенной оптимизации пользователь заметит следующие изменения:

ускорение загрузки интернет ресурса;

увеличение показателя конверсии;

экономия места на диске;

уменьшение количества отказов;

улучшение поведенческих факторов;

эффективное ранжирование сайта в поисковых ресурсах;

снижение нагрузки на сервер.

Автоматизированная оптимизация изображений

Конечно, можно провести обработку всех изображений вручную, воспользовавшись специализированными программными инструментами, но на это уйдет очень много времени. На некоторых сайтах число изображений идет на тысячи.

Выход из ситуации – автоматизация процесс с помощью OptiPic.io. Сервис способен выполнить всю необходимую работу за 2 минуты - подключить сайт к системе, просканировать его и провести сжатие изображений автоматически.

Все процессы выполняются в фоновом режиме и не требуют участия владельца ресурса.

При этом в дальнейшем, новые файлы автоматически попадут в очередь на обработку. Сервис самостоятельно отслеживает изменение сайтов клиентов.

Подключение ресурса к OptiPic выполняется в 2 клика, причем поддерживаются любые CMS, фреймворки и самописные PHP сайты.

Преимущества OptiPic

Сервис обладает следующими достоинствами:

автоматизация процесса оптимизации;

адреса файлов остаются неизменными;

совместимость с любым типом интернет ресурса;

техническая поддержка на русском языке;

нет ограничений на количество и размер изображений;

не требуется vps или специальный выделенный сервер;

бесплатная помощь при подключении сервиса;

отсутствие ежемесячных платежей.

Проверить эффективность проводимой оптимизации можно на сайте сервиса OptiPic.io. Для этого не потребуется вложение средств и регистрации на сайте.