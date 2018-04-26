26 апреля отмечается День девушек в ИКТ

Многие страны мира ежегодно в четвертый четверг апреля отмечают День девушек в ИКТ. В 2018 году праздник проводится 26 апреля.

Проект направлен на создание глобальной среды, расширяющей права девушек и молодых женщин и стимулирующей их к выбору профессии в стремительно развивающейся области ИКТ. Несмотря на очевидные выгоды, многие девушки не задумывались о профессиональной деятельности в сфере ИКТ. Сегодня сектор ИКТ стремительно развивается и ему требуется много талантливых людей. Это означает, что во всем мире перед женщинами, обладающими высоким уровнем квалификации в технических областях, открываются новые перспективы.

К настоящему времени более 300 тыс. девушек и молодых женщин приняли участие в 9 тыс. мероприятий в рамках международного Дня девушек в ИКТ, который отмечается в 166 странах мира.

Напомним, что в апреле 2011 года Международный союз электросвязи объявил об учреждении международного Дня девушек в ИКТ. Инициативу о проведении этого праздника поддержали Государства − Члены Международного союза электросвязи.