В Беларуси запущена тысячная базовая станция LTE

Количество базовых станций LTE превысило одну тысячу, об этом сообщают технические специалисты первого инфраструктурного оператора Беларуси. beCloud проанализировал итоги работы LTE-сети за два с половиной года эксплуатации и зафиксировал рост популярности технологии среди белорусских пользователей.

Тысячная базовая расположена в районе населенного пункта Быкачино, в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий Камень». Всего же за последние месяцы в LTE-сеть beCloud было включено 129 новых базовых станций как в крупных городах, так и мелких населенных пунктах страны.

Технология 4G появилась и продолжила расширять свое присутствие в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, Жодино, Логойске, Бобруйске, Молодечно, Солигорске, Борисове, Заславле, Барановичах, Пинске, Мозыре, Орше, Браславе, Полоцке, Новополоцке и еще в сорока пяти белорусских городах.

С января по май 2018 года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 33 тысячи терабайт трафика. Общий объем загруженных данных составляет 70 тысяч терабайт (270 терабайт в сутки).

Год спустя сеть LTE впервые была развернута во всех областных центрах страны, доступ к 4G появился у абонентов мобильного оператора life:). Мобильные операторы сообщали о превышении двухмиллионного рубежа по количеству подключенных абонентов к сети.

К концу 2017 года beCloud запустил технологию высокоскоростной передачи данных в более чем ста населенных пунктах Беларуси, пользователи 4G к этому времени в десять раз увеличили объемы потребляемого LTE-трафика.

В планах первого инфраструктурного оператора – продолжать развитие технологии в Беларуси. В ближайшее время beCloud планирует покрыть доступом к технологии четвертого поколения все города с численностью населения от пятидесяти тысяч человек.