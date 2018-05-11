Специалисты технической поддержки РУП «Белтелеком» рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки. Об этом сообщается на официальном сайте национального оператора связи.

Не сделав этого, после непогоды вы можете заметить, что оборудование не работает. Попробуйте включить его в другую розетку или сбросить настройки до заводских. Если эти действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании для замены приставки или модема.

Обращаем внимание, что согласно Порядкам оказания услуг «во избежание повреждений оконечного оборудования, предоставленного оператором, вызванных влиянием метеорологических явлений (грозовые разряды и т.п.), абонент должен выключать оконечное оборудование из сети электропитания при возникновении таких явлений».