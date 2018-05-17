Яндекс.Навигатор определил самые опасные места на дорогах Минска

Аналитики Яндекс.Навигатора определили самые аварийные и самые опасные места на дорогах Минска. Для этого изучили отметки о ДТП, которые водители оставляют в приложениях Яндекса: Навигаторе и Картах. Благодаря этим отметкам Навигатор заранее предупреждает автомобилистов об авариях на маршруте.

Чтобы выявить самые аварийные и самые опасные места, карту Минска разделили на квадраты со стороной 100 метров. Самыми аварийными квадратами считали те, где водители оставили больше всего отметок о ДТП. Самыми опасными — те, где отношение числа отметок к числу проездов через квадрат с включённым Навигатором оказалось самым высоким.

Самые аварийные места в городе расположены на крупных магистралях. Выделяются проспекты Независимости, Дзержинского и Пушкина, а также места пересечения вылетных магистралей и МКАД. Примерно десятая часть всех отметок о ДТП — внутри первого кольца, в центре. На самих кольцах — первом и втором — отметок тоже много.

Десять самых аварийных мест Минска

По числу сообщений об авариях Самые опасные места — площади с круговым движением и пересечения крупных магистралей друг с другом, со вторым кольцом и МКАД. У станций метро вероятность стать свидетелем или участником ДТП выше, чем в среднем по городу. Скорее всего, причина в плотности и разнообразии движения: тут и общественный транспорт, и пешеходы, и автомобили.Четыре из десяти самых аварийных мест попали и в топ опасных. Это перекрёсток в начале проспекта Рокоссовского, площадь Бангалор, пересечение улицы Немига и Городского Вала, а также перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича.

10 самых аварийных мест Минска в 2017 году 10 самых опасных мест Минска в 2017 году Выделены места, попавшие в оба списка 1. Площадь Франтишка Богушевича 1. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы 2. Участок проспекта Независимости между улицей Ленина и Городским Валом 2. Перекрёсток улиц Лобанка и Притыцкого 3. Площадь Бангалор 3. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича 4. Перекрёсток проспекта Пушкина и улицы Притыцкого 4. Участок проспекта Дзержинского возле станции метро «Малиновка» 5. Перекрёсток проспектов Независимости и Машерова 5. Площадь Победы 6. Перекрёсток улицы Сурганова и проспекта Независимости 6. Перекрёсток улицы Ленина и проспекта Независимости 7. Перекрёсток улиц Ванеева, Олега Кошевого, проспекта Рокоссовского и Тростенецкой улицы 7. Площадь Бангалор 8. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала 8. Перекрёсток улицы Гамарника и Логойского тракта 9. Перекрёсток проспекта Машерова и улицы Максима Богдановича 9. Развязка МКАД и Игуменского тракта 10. Участок внешней стороны проспекта Пушкина перед улицей Ольшевского 10. Перекрёсток улицы Немига и Городского Вала

По данным Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора, январь–декабрь 2017

Безопаснее всего на минских дорогах было в июле, в разгар сезона отпусков: в это время число сообщений об авариях на тысячу пользователей было наименьшим. С августа значение этого показателя стабильно росло и достигло годового максимума в декабре: снег, лёд и предпраздничный ажиотаж часто приводят к увеличению числа ДТП.

Интерактивные карты самых опасных и самых аварийных мест смотрите в полной версии исследования «Автомобильные аварии в Минске».