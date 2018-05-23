Банк в Беларуси переехал в частное «облако»

ЗАО «ТК Банк» разместил IT-инфраструктуру в частном облаке, созданном компанией velcom. С его помощью Банк снизил капитальные затраты на оборудование, но при этом получил возможность реализовывать проекты любой сложности, вне зависимости от требуемых ресурсов.

Для решения растущих потребностей ЗАО «ТК Банк» специалисты velcom спроектировали и создали частное облако на базе высокотехнологичной платформы виртуализации VMware vSphere. Кроме того, компания предоставила в пользование новейшее серверное и сетевое оборудование, разместив его на территории Банка. Специалисты дата-центра velcom также взяли на себя системно-техническое обслуживание инфраструктуры частного облака.

Помимо растущих потребностей в вычислительных мощностях и объемах хранимой информации, Банку требовалось также обеспечить непрерывность бизнес-процессов и надежность работы корпоративных сервисов. Поскольку все оборудование в частном облаке зарезервировано, специалисты дата-центра могут проводить его регламентное обслуживание без остановки бизнес-процессов. Согласно условиям предоставления сервиса, velcom обеспечит высокий уровень надежности и круглосуточную техническую поддержку.

Размещение IT-инфраструктуры Банка в частном облаке положительно отразится на операционной эффективности банка. Банк получил возможность быстро и легко управлять инфраструктурой без значительных капитальных затрат на покупку оборудования, программное обеспечение и техническую поддержку. Что важно, обеспечена высокая надежность предоставляемых сервисов. Банк может сосредоточиться на решении ключевых бизнес-задач и не отвлекать ресурсы на обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Реализацией проекта совместно занимались команды velcom и ЗАО «ТК Банк». «В результате была реализована масштабируемая отказоустойчивая инфраструктура в частном облаке. Она включает в себя отказоустойчивый кластер из серверов, системы хранения данных, активного сетевого оборудования и источников бесперебойного питания», – пояснил заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам компании velcom Денис Филазафович.