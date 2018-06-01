ARM представила новый чип для мобильных устройств

Компания ARM анонсировала второе поколение мобильных процессоров на основе ядра Cortex-A76. Также были представлены графический ускоритель Mali-G76 и видеочип Mali-V76.

Если верить результатам синтетических тестов, опубликованных ARM, новый процессор в сравнении с A75 способен продемонстрировать на 35% более высокую производительность при решении стандартных задач и четырехкратный прирост при выполнении алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

По подсчетам ARM, процессоры, производимые компанией, показывают ежегодный прирост производительности порядка 20%.