Исследование: уровень нелегального ПО в Беларуси выше 80%

Чтобы сократить риск кибератак и повысить прибыль, компании в Беларуси должны проверить программное обеспечение в своей ИТ-инфраструктуре и избавиться от нелицензионного ПО. Это следует из «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), результаты которого были объявлены сегодня Ассоциацией производителей программного обеспечения BSA| TheSoftwareAlliance.

Обзор показал, что 82% программного обеспечения, установленного на компьютерах в Беларуси, не имеет необходимых лицензий. По сравнению с предыдущим исследованием BSA, проведенным в 2016 году, показатели снизились на 3 процентных пункта.

Организации по всему миру используют программное обеспечение для совершенствования бизнес-процессов, повышения прибыли, освоения новых рынков и усиления конкурентных преимуществ. Как бы то ни было, слишком часто этим усилиям препятствует широкое распространение нелицензионного ПО и серьезные угрозы безопасности, которые оно несет с собой.

Чтобы лучше понять последствия использования нелицензионного ПО, BSA подготовила «Глобальное исследование рынка программного обеспечения за 2018 год. Управление программным обеспечением: гарантии безопасности, возможности для бизнеса» (2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity). В обзоре приводятся данные по объему и стоимости нелицензионного ПО, установленного на персональных компьютерах в более чем 110 странах и регионах, а также результаты опроса 23 000 домашних пользователей, сотрудников предприятий и директоров по информационным технологиям.