Facebook ошибочно обнародовал данные 14 миллионов пользователей‍

Посты 14 миллионов пользователей Facebook, опубликованные в «закрытом» режиме, оказались в общем доступе, сообщает The Verge.

В открытом доступе из-за ошибки оказались записи некоторых пользователей, сделанные с 18 по 27 мая. Проблема была обнаружена 22 мая, однако на ее устранение потребовалось пять дней.

Соцсеть объявила, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех».

Обычно настройки аудитории постов в фейсбуке выбираются исходя из последних публикаций пользователя, то есть если записи были в закрытом режиме, то именно он и предлагается по умолчанию.

Facebook начала рассылку сообщений пользователям, которых мог затронуть сбой, в которых приносит извинения за ошибку и просит проверить настройки постов, опубликованных 18-27 мая.