В Китае на дорогу нанесли разметку для зависимых от смартфонов

Для некоторых людей мобильная зависимость – пагубная привычка, но в городе Сиань решили эту проблему.

В северном городе Китая на тротуар была нанесена специальная разметка, которая позволяет людям держать верный путь, не отрывая глаз от своего смартфона.

Разметку Yanta Road нанес торговый центр, ее длина составляет 100 метров, а ширина 80 сантиметров. Разметка-гид предназначена исключительно для тех, кто постоянно использует телефон и отмечена нанесенными изображениями в виде мобильного телефона и надписи «мобильный телефон».

Рядом находится пешеходная зона для людей, предпочитающих реальный мир, она обозначена перечеркнутым смартфоном.

Первая «телефонная дорожка» была представлена в Чунцине в 2014 году. Такую разметку разработали в целях безопасного передвижения водителей вблизи тротуаров полных людей, «зависающих» в своих сматфонах.

Подобную разметку также тестировали в 2014 году в Вашингтоне. Как можно видеть, на данный момент она не получила широкого распространения, но, скорее всего, это лишь вопрос времени.