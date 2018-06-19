Яндекс.Карты в Беларуси построят маршруты для велосипедистов

Яндекс.Карты теперь смогут построить в Беларуси маршруты для велосипедистов. Сервис покажет, как добраться на велосипеде из одной точки в другую, а также подсчитает примерное время поездки. Маршруты можно прокладывать в городах и в сельской местности.

Карты отдают приоритет велодорожкам. Если таковых поблизости нет, велосипедисту посоветуют двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, как требуют правила дорожного движения Беларуси. На проезжую часть Карты выведут только в случае, когда другие варианты отсутствуют.

Карты строят веломаршруты с помощью дорожного графа. Это совокупность всех известных сервису дорог, дорожек, тропинок и тротуаров.

Стоит отметить, что в Беларуси велосипедная маршрутизация работает на данный момент в бета-режиме на компьютере и в мобильном приложении Яндекс.Карт для iOS и Android.