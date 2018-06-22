Mail.Ru Group представила ряд новых возможностей почтовой службы

Компания Mail.Ru Group представила ряд новых функциональных возможностей своей почтовой службы, которые реализуются в рамках концепции под названием EGO.

Одним из самых заметных новшеств сервиса Mail.Ru станут технология умной группировки входящей корреспонденции Smart Groups и механизм выделения так называемых «транзакционных» писем — информационных сообщений и уведомлений от различных сервисов.

Отдельной строкой в списке нововведений значится группировка заказов из онлайн-магазинов, использующая технологии машинного обучения и системы искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Ещё одно новшество — система напоминания и возможность оплаты мобильного телефона прямо из письма. «Почта Mail.ru» сможет сама контролировать остаток средств на счету и при уменьшении баланса до установленного порога высылать пользователю на e-mail уведомление с кнопкой быстрой оплаты.

«Почта Mail.ru» получит новый адаптивный интерфейс с возможностью одновременной работы с несколькими письмами и начнёт показывать дополнительную информацию к письму.