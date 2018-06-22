БПС-Сбербанк предложил бесплатные поездки в метро

БПС-Сбербанк предложил бесплатно ездить в минском метро. Такая возможность будет действовать с 25 июня для владельцев бесконтактных карт Visa и Masterсard при условии оплаты проезда на турникете, сообщили в пресс-службе банка.

Бесплатной поездка будет только в том случае, если пройти через турникет бесконтактной оплаты. Как и раньше, для этого надо приложить бесконтактную карту к валидатору, стоимость проезда при этом списываться не будет. БПС-Сбербанк реализовал проект совместно с Visa и Masterсard.

Владельцы карт Masterсard БПС-Сбербанка смогут не платить за проезд в метро каждый понедельник с 25 июня по 30 июля 2018 года. По одной карте разрешено совершить до 4 бесплатных поездок в день.

Держатели карт Visa БПС-Сбербанка освобождены от оплаты каждой четвертой поездки в метро, а карты рассрочки КартаFUN Visa – каждой третьей. Такая возможность будет действовать оставшуюся часть лета – с 25 июня по 31 августа 2018 года. За месяц по одной карте можно будет бесплатно проехать до 10 раз.