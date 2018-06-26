Huawei приглашает к участию в фотопремии по мобильной фотографии

Компания Huawei приглашает к участию в международной фотопремии по мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards. Глобальный фотопроект проводится при поддержке Международного центра фотографии (ICP), ведущей организации в сфере художественной фотографии и визуальной культуры. В конкурсе могут принять участие пользователи смартфонов Huawei, любители и профессионалы, проживающие во всех странах и на всех континентах.

Премия NEXT-IMAGE Awards охватывает шесть категорий, в которых компания и предлагает участникам продемонстрировать свои навыки: «Спокойной ночи», «Лица», «Здравствуй, жизнь!», «Регистрация», «Тайм-лайн» и «История». После первичного отбора работы 500 финалистов будут оцениваться группой жюри, состоящей из пяти экспертов, в числе которых исполнительный директор Международного центра фотографии (ICP) Марк Любелл и четверо молодых фотографов, в том числе недавние выпускники Школы ICP.

Победитель международного конкурса получит денежный приз в размере 20 000 долларов США, смартфон с лучшей в мире камерой HUAWEI P20 Pro и ноутбук Huawei MateBook X Pro! Также будут определены победители в каждой из шести конкурсных категорий и 50 вторых призеров, которым вручат смартфоны Huawei P20 Pro.

Прием заявок от участников продлится до 31 августа 2018 года. Имена победителей станут известны в конце сентября 2018 года. Более подробную информацию по регистрации и участию можно найти на официальном сайте Конкурса.