Новая доменная зона появилась на hoster.by

У клиентов hoster.by появилась возможность регистрировать домены в новой доменной зоне .ART. 

Домен подойдет не только креативным личностям (музыкантам, художникам, литераторам, фотографам, аниматорам, скульпторам), но и творческим союзам, компаниям и учреждениям (музеям, галереям, аукционным домам, выставкам, издательствам, агентствам). 

Миссия .ART – достойная презентация мира искусства онлайн в формате своеобразного клуба, визитной карточкой которого становится принадлежность к .ART.

 

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий

Загрузка...