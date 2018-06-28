Новая доменная зона появилась на hoster.by

У клиентов hoster.by появилась возможность регистрировать домены в новой доменной зоне .ART.

Домен подойдет не только креативным личностям (музыкантам, художникам, литераторам, фотографам, аниматорам, скульпторам), но и творческим союзам, компаниям и учреждениям (музеям, галереям, аукционным домам, выставкам, издательствам, агентствам).

Миссия .ART – достойная презентация мира искусства онлайн в формате своеобразного клуба, визитной карточкой которого становится принадлежность к .ART.