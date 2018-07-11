МТБанк создал первый в Беларуси мобильный банк вместе с клиентами

С 9 июля открыта тестовая версия мобильного приложения «Мой банк», сообщили в МТБанке. Клиентам банка теперь доступно круглосуточное управление счетами с помощью Android и IOS устройств, список доступных услуг будет постепенно расширяться. В запущенной бета-версии можно:

- просмотреть баланс любой из ваших карт;

- увидеть историю платежей и движения денежных средств по счетам;

- досрочно погасить задолженность по карте Халва;

- оплатить любые услуги через ЕРИП (например, мобильную связь, коммунальные услуги и многое другое);

- оформить любую карту МТБанка онлайн;

- получить информацию об актуальных курсах валют по платежным картам

Мобильное приложение «Мой банк» создано на основе пожеланий клиентов, которые принимали участие в тестировании приложения.