Белорусский банк вошел в число лучших в мире

Приорбанк включили в число лучших финансовых учреждений мира по версии влиятельного журнала Euromoney. Белорусский банк третий раз стал лауреатом премии Awards for Excellence .

Лучшие банки мира назвали в Лондоне. До этого эксперты в течение года искали самые эффективные финансовые учреждения в каждой стране. В Беларуси таким оказался Приорбанк.

Премия проводится уже в 27-й раз. Среди ее лауреатов в этот раз оказались такие известные банки, как Citi, Bank of America, HSBC,Credit Suisse и BNP Paribas. Помимо Приорбанка, награды получили еще семь банков Raiffeisen Group в Австрии, Албании, Словакии, Украине, Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине.

Для выбора наиболее успешных финансовых учреждений планеты жюри круглогодично проводит независимый мониторинг. В частности, эксперты отслеживают изменение финансовых показателей, эффективность банков, рост доли рынка, уровень удовлетворенности клиентов, а также скорость разработки и внедрения инновационных продуктов.