В Минске установят памятник сисадмину

27 июля, в Международный день системного администратора, стартовал конкурс на лучшую идею памятника или инсталляции, которая увековечит образ “настоящего админа”. Облачный хостинг-провайдер hoster.by обещает реализовать проект.

В компании считают, что пора отдать дань уважения всем сисадминам, которые как правило стоят в тени легендарного коллеги — белорусского программиста.

Идеи проектов принимаются до 1 сентября. Заявка должна обязательно включать описание концепции, предложения по реализации и контактные данные автора. Подать заявку можно на сайте проекта.