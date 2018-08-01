В Бобруйске запустился сервис Яндекс.Такси. Это уже шестой город в Беларуси, где работает сервис.

Чтобы заказать такси, достаточно открыть мобильное приложение и указать, куда нужно доехать. Сервис сам определяет, где находится пользователь. Яндекс.Такси учитывает расстояние и загруженность дорог и находит водителя, который приедет быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Бобруйске — 5 минут, за приближением машины можно следить в приложении на карте города.

В Бобруйске действует единый тариф: подача машины и 1 километр пути стоят 1 рубль 90 копеек, далее не более 50 копеек за километр и 3 копеек за минуту. Например, за 3 рубля 70 копеек можно доехать от железнодорожного вокзала до торгового центра «Корона». При выезде за черту города каждый километр стоит не более 60 копеек.

Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении. Достаточно один раз привязать карту к приложению, и при выборе безналичной оплаты сумма будет списываться автоматически.