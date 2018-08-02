1 августа 2018 года компания ActiveCloud выводит новый продукт - E-Cloud, решающий задачи крупного корпоративного сегмента бизнеса. Это решение - фундамент новой бизнес-модели: из облачного провайдера в облачного агрегатора. О предпосылках, моделях предоставления облачных решений и изменении модели самой компании под руководством нового СЕО рассказывают ТОП-менеджеры и партнеры ActiveCloud.

Раскрывая тему роста рынка IT, Олег Тягунов, основатель ActiveCloud, рассказал, что даже мировые производители ПО и “железа” переходят на модель подписки. Это гарантирует постоянный доход и повышает комфорт клиентов. В целом подписочная экономическая модель (subscription economy) продолжает уверенно завоёвывать и b2b, и b2c рынки. Что, в свою очередь, формирует потребность в единой точке входа: поставщике, который сможет создавать готовые решения из пула различных сервисов под потребности клиентов. Именно эта тенденция и заложена в основу дальнейшего развития ActiveCloud: переход от облачного провайдера к облачному агрегатору.

Павел Гончар, СЕО ActiveCloud, обозначил положительную тенденцию на белорусском рынке: он постепенно наверстывает мировые тренды IT, смелее переходит в “облака”. При этом и уровень доверия возрастает: бизнес готов передавать в облачные дата-центры все большие доли своих IT-сервисов, избавляя себя от владения оборудованием, его эксплуатации, найма лишнего персонала. Неизменными остаются только требования: высокий уровень опыта и экспертизы у облачного поставщика, кастомизация IT-инфраструктуры и безопасность.

Новый виток развития ActiveCloud в роли облачного агрегатора сформировался не только с мировыми тенденциями, но и с растущим спросом рынка Беларуси: потребность ощутили и в малом, и в крупном бизнесе. И каждый из них ищет облачное решение под свои конкретные задачи, бюджет, специфику сферы. Просто “коробочного” облака уже недостаточно. Возникает потребность в поставщике, который сможет подобрать пул ресурсов под каждый запрос: ровно столько, сколько действительно необходимо клиенту. Облачный агрегатор и есть та модель, которая комбинирует разные сервисы, платформы и “по кирпичикам” собирает решение для клиента, гарантируя при этом лучшую цену на рынке.

E-Cloud стал первым шагом на пути к новой бизнес-модели - облачному агрегатору.