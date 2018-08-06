В Минске пройдет кубок IT лиги 2018

Соревнования по футболу — это всегда эмоции, переживания, азарт и желание победить!

Приглашаем к участию в турнире по футзалу среди IT–компаний и IT-сообществ, желающих в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, партнерами и конкурентами)

Если Вы и Ваши сотрудники хотите поиграть во всеми любимую игру, провести время со своими коллегами, зарядиться позитивом и хорошим настроением, насладиться атмосферой соревнования и укрепить свой командный дух, то Вам непременно нужно поучаствовать в нашем турнире.

Уверены - турнир станет еще одним знаковым событием в развитии IT-сообщества города.

Все игры будут проходить по выходным дням в спорткомплексе Динамо на Даумана,23

На официальном сайте турнира (ссылка http://itfutsal.by/) будут доступны видео- и медиа- обзоры всех матчей!!!

Регистрация команд продлится до 17.08.2018г.

Справки по тел. +375293440806 и по e-mail itfutsal.by@gmail.com