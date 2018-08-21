Резидент ПВТ в седьмой раз вошел в рейтинг Inc. 5000

Седьмой год подряд американская корпорация Coherent Solutions, частью которой является ISsoft, присутствует в рейтинге самых быстрорастущих компаний США Inc. 5000.

Основным критерием для включения компании в рейтинг Inc. 5000 является хороший темп роста выручки. Для Coherent Solutions этот показатель за последние три года составляет 80%, что позволяет компании по праву входить в число самых быстрорастущих бизнесов крупнейшей экономики мира – США. Годовой доход Coherent Solutions, частью которой является ISsoft, вырос с $8.8 млн в 2012 году до $37.7 млн в 2017 году.

Inc. 5000 – это престижный рейтинг частных компаний США. В него попадают лидеры предпринимательства, обладающие сильными стратегическими качествами и инновационными подходами. Coherent Solutions ежегодно занимает позиции в рейтинге с 2012 года.