Mozilla выпустила новую версию Firefox

Mozilla выпустила первую версию своего браузера, не принимающую TLS-сертификаты от удостоверяющего центра Symantec. Когда интернет-пользователь попадает на какую-либо страницу с сертификатом от УЦ Symantec, новая версия Firefox отображает уведомление безопасности.

Новая политика была реализована в Firefox Nightly 63 и перейдет в раннюю бета-версию браузера в начале следующего месяца. Согласно графику выхода новых версий, релиз окончательной сборки состоится 23 октября текущего года.

Mozilla последовала примеру Google, исключившей сертификаты Symantec из списка доверенных в Chrome 70 Canary – «ночной» сборке браузера для разработчиков, вышедшей 20 июля.